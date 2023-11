(Di domenica 26 novembre 2023) (Adnkronos) – Gli azzurri trionfatori in Coppa Davis saranno ricevuti dal presidente della Repubblica, Sergio. Fabioannuncia la notizia a Jannik, stella del tennis tricolore, nel collegamento a Che tempo che fa. "Ok", dice il 22enne, sorpreso dalla comunicazione. "Grazie, l'ho saputo ora". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

"Ti ha invitato Mattarella", Fazio sorprende Sinner

Dopo il trionfo in Coppa Davis, gli azzurri saranno ricevuti al Quirinale Gli azzurri trionfatori in Coppa Davis saranno ricevuti dal presidente della Repubblica, Sergio. Fabio Fazio annuncia la notizia a Jannik Sinner, stella del tennis tricolore, nel collegamento a Che tempo che fa. "Ok", dice il 22enne, sorpreso dalla comunicazione. "Grazie, l'ho saputo ...

“Ti ha invitato Mattarella”, Fazio sorprende Sinner – Video Gazzetta di Firenze

Mattarella, cantanti e musicisti al Quirinale gli dedicano "Nel blu dipinto di blu". VIDEO Sky Tg24

"Ti ha invitato Mattarella", Fazio sorprende Sinner - Video

(Adnkronos) - Gli azzurri trionfatori in Coppa Davis saranno ricevuti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Fabio Fazio annuncia la notizia a Jannik Sinner, stella del tennis tricolore, ...

Violenza sulle donne: Mattarella: Lindignazione a intermittenza non è sufficiente, siamo ancora lontani… – Rocket Gamers

Il presidente italiano Sergio Mattarella ha recentemente sottolineato il fallimento della società nel promuovere rapporti paritari tra donne e uomini come causa principale delle violenze contro le don ...