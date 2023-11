Terra amara | anticipazioni 26 novembre | Mujgan convince Fikret a trasferirsi con lei in Germania

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 26 novembre 2023) Domenica 26, in prima serata su Canale 5, andranno in onda tre nuovi episodi della celebre soap. Lerivelano cheriuscirà areinsieme a lei in, sarà proprio qui che i due inizieranno una nuova vita, mettendosi alle spalle i drammi di Cukurova. Il colpo di scena, si verificherà quando Umit prenderà improvvisamente l’equilibrio e cadrà dalle scale: le sue condizioni sin dal primo momento appariranno critiche. Scopriamo qualche spoiler in più sui nuovi episodi della seguitissima serie tv ambientata in Turchia., spoiler puntata del 262023:...