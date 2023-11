Ternana-Palermo (domenica 26 novembre 2023 ore 16 : 15) : formazioni - quote - pronostici - convocati

Ternana-Palermo (domenica 26 novembre 2023 ore 16 : 15) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - convocati

Ternana Palermo 1 - 1, un punto di speranza per le Fere

Le Fere pareggiano con Casasola il vantaggio del ternano Lucioni. Nei rossoverdi espulso Corrado nel finale

LIVE SERIE B, Ternana-Palermo 1-1: segui la diretta testuale di Mediagol.it Mediagol.it

Ternana-Palermo 1-1. Anche dopo la sosta, la squadra di Corini non brilla RaiNews

Ternana, Breda: “Prendiamo il punto è continuamo a lavorare”

Roberto Breda, tecnico della Ternana, si è presentato in sala stampa per commentare il pareggio della formazione rossoverde contro il Palermo..

Ternana-Palermo, Lucioni: “Non butto via questo punto”

“ Io raccoglierei la prestazione per larghi tratti della partita. Perché credo che ci sia stata una bella risposta dopo questa sosta”. Fabio Lucioni commenta così, in mixed zone, il pareggio per uno a ...