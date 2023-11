Tennis | Sinner fa sognare l’Italia ma esplode la polemica | la frecciata in queste ore

Leggi su rompipallone

(Di domenica 26 novembre 2023)torna in finale di Coppa Davis dopo ben 25 anni.fala nazione ma laè sempre dietro l’angolo. Un miracolo è stato compiuto nelitaliano, se così si può definire. L’Italdie Co. è stato capace di regalare una gioia immensa a tutti fan del, ma anche dello sport in generale. Dopo ben 25 anni di digiuno la nostra Italia torna in finale di Coppa Davis, ci torna però in grande stile e grande spolvero. È da attribuire sicuramente anche a Jannikil merito di questa qualificazione tanto sudata. Un giocatore magistrale con l’ice in the veins come direbbero nella NBA dove al terzo set è stato capace di annullare ben tre match point a Nole Djokovic, e non uno qualsiasi, e ...