Tennis | Renzi | ' coppa Davis traguardo storico e trionfo meritato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "La vittoria dellaè unper ilitaliano. L'insalatiera torna tricolore dopo quasi mezzo secolo. Onore ai giocatori, a cominciare da uno straordinario Sinner! Ma onore anche a capitan Volandri, al Presidente Binaghi, a tutte e tutti. E' un, questo di Malaga. E ci insegna a non mollare mai come ha fatto Sinner ieri annullando tre match point consecutivi nel decimo gioco del terzo set: un capolavoro assoluto di tenacia. Nessuno avrebbe scommesso su di noi in quel momento. E invece Jannik ha recuperato e poi vinto. Con la testa prima che con la racchetta! I vincitori sono davvero i sognatori che non si arrendono. E per chi ama ilfin da quando era piccolo oggi e' una ...