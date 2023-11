Tendenza dimissioni di massa dal lavoro

Leggi su panorama

(Di domenica 26 novembre 2023) Un fenomeno sta colpendo l’Occidente produttivo, Italia inclusa. Sono le «di»: centinaia di migliaia di persone mollano l’impiego aspirando a un «di più» nella vita. Accada quel che accada. Come racconta chi fa questa scelta. Come racconta chi fa questa scelta. avoravo e basta. Dal lunedì alla domenica. Un sacco di responsabilità e parecchi soldi. Poi, dopo la pandemia, tutto si è fermato: un senso di vuoto mai provato prima, attacchi di panico e di solitudine. Mi sono detta: ma che sto facendo?». Esordisce così Margherita Ferrario, 37 anni e una vita passata dentro una grande industria come responsabile della produzione. «È stato un black out che mi ha traumatizzata» prosegue. «La routine si è rotta. Mi sono trovata davanti a giornate che non sapevo più come riempire. Poi, lentamente, ho ricordato cosa mi piaceva fare, mi sono ...