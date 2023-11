Temptation Island 10 | ex volto del programma commenta la vicinanza tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti | “Potrebbe essere che…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 26 novembre 2023) Ospite di Giada De Miceli a Non Succederà Più, ilradiofonico di Radio Radio, un’ex protagonista di10 ha detto la sua sul possibile ritorno di fiamma tra. Si tratta di Isabella Recalcati, che ha innanzitutto spiegato come è cambiato il suo rapporto con il fidanzato Manuel Marascio dopo l’esperienza televisiva. “Siamo entrati nelper capire un po’ di più la nostra situazione. Lui percepiva da parte mia problemi economici e di ceto sociale. Quando per me i problemi tra di noi sono mai stati questi“, ha esordito Isabella, smentendo la narrazione trapelata nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. L’ex concorrente ha quindi precisato: In realtà i miei e i suoi genitori sono ...