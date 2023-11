Taranto-Casertana lunedì 27 novembre 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici | convocati Capuano perde Panico | rientra Celiento nei falchetti

(Di domenica 26 novembre 2023) Posticipo del quindicesimo turno di serie C girone C che vede due squadre alle spalle delle prime a caccia di gloria: da una parta c’è ildie dall’altra ladi Cangelosi. Gli jonici vengono dal successo nel derby contro il Brindisi, una gara che li ha riportati alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. Lo Iacovone si conferma il fortino che il tecnico campano aveva InfoBetting: Scommesse Sportive e

Serie C: 15giornata, è il giorno del derby Francavilla - Brindisi

...Juve Stabia=0 - 1 Crotone - Potenza=2 - 1 Giugliano - Catania=0 - 1 Picerno - Avellino=2 - 0 Sorrento - Monopoli=2 - 0 Turris - Audace Cerignola=1 - 1 Benevento - Monterosi Tuscia...

Taranto-Casertana dove vederla: Sky, NOW o RAI Canale tv, diretta streaming, formazioni Goal Italia

Casertana senza tifosi, vietata la trasferta a Taranto ilmattino.it

Picerno batte Avellino, sorridono Catania e Crotone. Il Sorrento si rilancia

Mancano all'appello ancora tre gare per completare il quadro della 15esima giornata del girone C di Serie C. La Juve Stabia guarda sempre tutti dall'alto grazie all'1-0 di Messina firmato Bellich al 3 ...

Casertana a Taranto con il rebus attacco: Curcio arruolabile

È scattato il conto alla rovescia per la Casertana in vista dell'impegno esterno di domani sera a Taranto, match al quale non potranno assistere i tifosi casertani per effetto del ...