(Di domenica 26 novembre 2023) ROMA – “Non servono solo buone leggi, ma una rivoluzione culturale che faccia considerare uguali tutti gli esseri umani. Fin daaiil. A tutte loro le mie scuse, come uomo, padre e marito”. È quanto affermato, in occasione della giornata del 25 novembre, il vice premier e ministro degli affari esteri Antonio, esponente di Forza Italia. L'articolo L'Opinionista.

Manovra in cantiere. Dopo lo stop al prelievo forzoso - nuove modifiche. Salvini : "Abbiamo finito". Tajani : "Ancora no"

Riordino vertici Forza Italia: Castaldini coordinatore regionale Emili

...per me un enorme piacere ricoprire il ruolo che mi è stato assegnato dal segretario nazionale Antonio, che ringrazio per la fiducia che ha riposto in me e nel mio lavoro portato avanti...

25 novembre: Tajani, serve una rivoluzione culturale Corriere Delle Alpi

Italy presses Netanyahu to consider aftermath of conflict (Financial ... Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Tajani: “Fin da piccoli insegniamo ai bambini il rispetto delle donne”

ROMA - "Non servono solo buone leggi, ma una rivoluzione culturale che faccia considerare uguali tutti gli esseri umani. Fin da piccoli insegniamo ai ...

Forza Italia, nuove certezze. Modena eletta coordinatrice

Congresso provinciale a Perugia. Tajani: "Qui in Umbria abbiamo un’ottima dirigenza e degli ottimi amministratori". La Tesei "Nessun dualismo".