Taiwan bussa alle porte dell’Interpol con la sponda italiana

Leggi su formiche

(Di domenica 26 novembre 2023) Il Gruppo interparlamentare di amicizia Italia-si è schierato al fianco della Repubblica di Cina, a sostegno della sua partecipazione, in qualità di osservatore, all’assemblea generaleche si terrà da martedì prossimo (28 novembre) al venerdì successivo (1° dicembre) a Vienna, in Austria. LaSi tratta di un’esclusione “inaudita”. Così l’hanno definita il senatore Lucio Malan, l’onorevole Silvana Andreina Comaroli e il senatore Adriano Paroli, presidente e vicepresidenti del Gruppo interparlamentare di amicizia Italia-, in una lettera inviata questa settimana al presidente e al segretario generale. La partecipazione di“è più che appropriata e ragionevole e siamo certi che aprendo le...