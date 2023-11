Tacconi in tv | le rivelazioni dopo l’aneurisma | “serpenti | cavalli | ragni e acqua dai soffitti”

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 26 novembre 2023) Stefanoè tornato in tv per svelare nuovi dettagli sulla malattia. L’ex portiere della Juventus continua la fase di riabilitazionel’emorragia cerebrale e l’operazione. Il 66enne, in compagnia della moglie, si è presentato in studio in stampelle e ha svelato retroscena da brividi. “Una settimana fa ho fatto una visita di controllo e il dottore mi ha detto che dovevo essere operato d’urgenza e ho fatto la terza operazione in due anni. Però è andata bene anche questa”, la confessione dell’ex bianconero. “L’anno e mezzo che sono stato fermo negli ospedali e il mangiare è stato difficile per i miei calcoli al fegato. Ma non ho avuto pauraquello che ho passato. Faccio riabilitazione due volte a settimana, non ce la faccio più. Mia moglie mi chiama l’“orso””. Poi l’intervento di Laura Speranza, la moglie di ...