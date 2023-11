SURVIVOR SERIES | Randy Orton torna sul ring dopo un anno e mezzo e decide i War Games

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 26 novembre 2023)si è fatto attendere dai suoi compagni di squadra ma alla fine ha mantenuto la promessa fatta a Cody Rhodes. La storia raccontata durante tuttodi questa notte è stata questa. Forse per illudere il pubblico di Chicago che sarebbe stato CM Punk a prendere il posto di quinto uomo del team dei “buoni” o forse semplicemente per aggiungere incertezza alla sfida, la WWE ha fatto in modo che la presenza dinon fosse data per scontata. AspettandoIn effettinon si è presentato nello spogliatoio durante i segmenti andati in onda tra un match e l’altro e c’era apprensione tra i suoi compagni di squadra per la sua effettiva presenza nel main event. Anche durante l’ingresso ...