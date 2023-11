SUA MAESTÀ PECCO! Bagnaia si prende tutto | vince a Valencia e si conferma campione del mondo! Caduta e lacrime per Martin

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) Dopo una lunghissima stagione ricca di emozioni e colpi di scena, Francescopuò finalmente festeggiare il suo secondo titolo iridato consecutivo in MotoGP. Pecco bissa dunque il trionfo del 2022 e si laureadel Mondo anche nel 2023, completando un back-to-back strepitoso (mai più riuscito dopo il poker di Marc Marquez 2016-2019) nella classe regina e archiviando il terzo Mondiale complessivo della carriera, considerando l’affermazione del 2018 in Moto2. Il torinese della Ducati Factory, presentatosi all’ultima gara dicon un margine di 14 punti su Jorge, ha completato l’opera nel migliore dei modi, salendo sul gradino più alto del podio proprio nel Gran Premio decisivo del campionato. In realtà l’azzurro è diventato virtualmentecon 22 giri di anticipo rispetto ...