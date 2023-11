Storie Minime | racconti letti e narrati da Marco Grosso

Leggi su lortica

(Di domenica 26 novembre 2023) Tutti i sabati di dicembre, dalle 16 alle 17, presso lo spazio artistico dell’ex chiesa di Lorentino e Pergentino, in via Cavour 188, va in scena il format letterario di, curato, prodotto e narrato dal giornalista, editore e critico musicale. Sviluppato in collaborazione con “PergentINo Spazio delle Arti”, rientra nella rassegna di iniziative a cura della nuova creatura e polo culturale di Andreina Giorgia Carpenito e di Massimo Nasorri, che propone una rassegna di appuntamenti dedicati. Attraverso un reading intenso e supportato da sottofondi musicali e video proiezioni,conduce l’ascoltatore in una dimensione fatta dizen, divertenti, malinconiche, frizzanti, toccanti, con una morale e un insegnamento, che faranno riflettere sul senso della ...