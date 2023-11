Stesa di camorra a Pomigliano D’Arco | proiettili contro due appartamenti

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 26 novembre 2023). Colpi d’arma da fuocoun palazzo a. Ieri sera i carabinieri sono intervenuti in via Jan Palach (settore III Edificio 6) per una segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Spariun palazzo Poco prima ignoti avevano esploso diversi colpi d’arma da fuoco verso un palazzo. I carabinieri del nucleo investigativo di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.