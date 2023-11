Stefano Tacconi a Verissimo dopo l’aneurisma | “Ho dovuto fare un’altra operazione” La moglie in lacrime | “Aveva le allucinazioni | vedeva serpenti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) Momenti di grande emozione nella puntata odierna di, ex portiere in forza ad Inter e Juventus, è stato intervistato da Silvia Toffanin e, affiancato dallae dai figli Andrea, Virginia e Vittoria, ha parlato delcerebrale che lo ha colpito più di un anno fa, costringendolo ad un ricovero con prognosi riservata. “Una settimana fa ho fatto una visita di controllo e il dottore mi ha detto dobbiamo operarci d’urgenza e ho fatto la terzain due anni. Però andiamo avanti”, ha esordito. Quindi ha spiegato che questa voltanon c’entra: “L’anno e mezzo che sono stato fermo negli ospedali e il mangiare è stato difficile per i miei calcoli al fegato. Ma non ho avuto pauraquello che ho ...