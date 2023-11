‘Stai a guardà er capello?’ | sai perché si dice così? Non ha nulla a che fare con i capelli

Leggi su funweek

(Di domenica 26 novembre 2023) L’espressione “Stai aer capello” è una delle frasi più usate nel dialetto romano e non solo. Da anni, infatti, sono tanti ad utilizzare la frase anche in altri contesti fuori dalla Capitale ma qual è il suo vero significato e la sua origine? “Stai aer capello”: origine e significato dell’espressione “Stai aer capello” è un modo di dire che ha origine nel Cinquecento a Roma, quando i popolani romani finivano le loro serate nella famose osterie a bere vino in grande quantità. Se si analizza la frase letteralmente, significa guardare il capello, ma in realtà il vero significato si discosta da ciò. LEGGI ANCHE: — ‘Andà a cercà Maria pè Roma ‘ : saisi? E chi era la Maria cercata? Non è come pensi Infatti, i romani e tutti coloro che ...