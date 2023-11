Sport in tv oggi domenica 26 novembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) Ci sarà tantoda seguire in tv ed in26: inil tennis con la Finale di Coppa Davis tra Italia ed Australia, i motori con la F1 ad Abu Dhabi ed il Motomondiale a Valencia, lo sci alpino con lo slalom femminile, e molto altro ancora. Alle ore 14.00 italiane andrà in scena la gara del GP di Abu Dhabi: l’atto conclusivo del Mondiale 2023 di F1 si correrà sul tracciato degli Emirati Arabi Uniti e la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz dovrà difendere la quarta posizione nella classifica del Mondiale riservato ai piloti. Per quel che riguarda il Motomondiale 2023, si concluderà la stagione col GP di Valencia, con il warm up e le gare che si disputeranno al Circuit Ricardo Tormo e saranno valide per la ventesima ed ultima tappa del calendario ...