(Di domenica 26 novembre 2023) La settimana che entrerà domani potrebbe essere importante per gli emendamenti al decreto Anticipi che dovranno essere votati e passare quindi nel testo finale. Per la scuola segnaliamo una firma Barbara Floridia (M5S) che vedrebbe la trasformazione deiinindi, portando ad una stabilizzazione degli insegnanti. L'articolo .

Immissioni in ruolo docenti - su 50.807 posti autorizzati - 43.430 stabilizzazioni - oltre 11mila da GPS I fascia sostegno. Circa 30mila i posti per i concorsi. I dati ministeriali

Genova, 4 ragazzi indagati per presunta violenza sessuale di gruppo

... hanno messo in atto nella serata di ieri una serie di controlli edi blocco nell'entroterra ...] Navigazione articoli Genova, continua l'occupazione della Facoltà di Lettere adella ...

Sostegno, posti in deroga passano in organico di diritto: migliaia di docenti precari stabilizzati in un biennio. Emendamento M5S Orizzonte Scuola

Docente insegna sostegno dichiarando titoli falsi: reato di truffa ma c’è anche danno all’immagine Orizzonte Scuola

Docente insegna sostegno dichiarando titoli falsi: reato di truffa ma c’è anche danno all’immagine

Un docente sulla base di quanto emerso in un procedimento penale a suo carico per aver cagionato all’Amministrazione un danno patrimoniale per l’esborso in suo favore delle retribuzioni da insegnante ...

Concorso secondaria, come si svolgeranno le prove scritte per i posti comuni e sostegno

Concorso scuola secondaria, svolgimento della prova scritta per i posti comuni e sostegno La prova scritta del prossimo concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado sarà valida per tutte ...