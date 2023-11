Sogni e coperture sovietiche | perché la contromanovra della sinistra sfascia l' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) Di certo non gli manca la fantasia. I soldi, quelli, invece sì.le proposte di modifica delle opposizioni alla manovra sono quasi del tutto prive di coperure. Del resto, coprire la voragine che si aprirebbe nei conti pubblici sarebbe pressoché impossibile. Dagli emendamenti alla Finanziaria depositati in Commissione Bilancio al Senato, dove saranno esaminati la prossima settimana, emerge infatti come la ricetta economica del Movimento 5 Stelle, del Partito democratico e dei groppuscoli minori si basi su un solo presupposto: spesa pubblica ad libitum. Basti pensare che, oltre al ripristino del reddito di cittadinanza, promosso dai grillini, (9.360 euro all'anno) per un costo di 12 miliardi di euro, quattro senatori dell'Alleanza Verdi epropongono pure l'istituzione di un “Reddito di Base Universale”. A partire dall'aprile 2024, si ...