Smart TV scontate per il Black Friday 2023

Leggi su pantareinews

(Di domenica 26 novembre 2023) Ildi Amazon sta per terminare e sono rimaste ormai poche ore per approfittare delleTVfino a 500€. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo.Amazon: Blink Outdoor + Blink Mini sconto di 85€ Vedi su Amazon Samsung TV Neo QLED QE85QN90BATXZT,TV 85? Serie QN90B, Neo QLED 4K UHD, Alexa e Google Assistant integrati, Titan, 2022, DVB-T2 Prezzo scontato del 7%: 2599€ invece di 2799€ Vedi su Amazon Samsung TV Neo QLED QE75QN900BTXZT, ...