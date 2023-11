Slalom femminile Killington 2023 | risultati e classifica | vince Shiffrin | fantastica Rossetti quinta

Leggi su sportface

(Di domenica 26 novembre 2023) Terminata la gara divalida per la Coppa del Mondo di sci alpino/2024. Are è la donna dei record, Mikaela, che nella seconda manche è stata in grado di domare le difficoltà della pista e superare le avversarie. Sul podio guadagna la seconda moneta la rivale di sempre in, Petra Vhlova. La slovacca chiude con un ritardo di 33 centesimi dalla statunitense. A chiudere il terzetto la leonessa Wendy Holdener, che dopo un inizio di stagione sottotono torna sul podio ai danni di Lena Duerr, che nella prima manche aveva chiuso in seconda posizione. A chiudere la top 5 unaMarta! La bresciana riscatta un anno e mezzo di difficoltà e poca fiducia dopo l’infortunio. Dopo ...