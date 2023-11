Sky Cinema e NOW | I Racconti della domenica | Domenica 26 Novembre 2023

Leggi su digital-news

(Di domenica 26 novembre 2023) Skyporta ila casa tua - Nella serata odierna diper i clienti Sky (e in streaming su NOW) immergiti nell'adrenalina con "Shooter" un action di Antoine Fuqua con Mark Wahlberg. Un ex Marine incaricato di sventare un piano per uccidere il presidente degli Stati Uniti si trova incastrato dai mandanti dell'omicidio su SkyUno HD alle 21:15 (canale 301). Esplora la storia siciliana con "I" narrato da Giovanni...