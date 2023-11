Siria - aumentati gli attacchi turchi grazie al conflitto israelo-palestinese. E i curdi denunciano il tentativo di una sostituzione etnica indotta

Leggi su strumentipolitici

(Di domenica 26 novembre 2023) Nei giorni in cui si discuteva dei dettagli della tregua tra Israele e Hamas, per il rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco sulla Striscia di Gaza, lasettentrionale e nord-orientale era sotto attacco turco. Un militare delle Sdf (Forze democratichene) è stato ucciso e un altro è rimasto ferito lo scorso 23 novembre da un drone, mentre viaggiavano su un’auto vicino a Rumailan nelle campagne di Al-Qamishly, a nord di Al-Hasakah. Sale così a tre, riferisce l’Osservatoriono per i diritti umani (Sohr), il numero dei soldati morti e feriti nell’area. Il giorno prima un altro membro delle forze anti-Daesh era stato colpito in un raid dell’aviazione turca nel villaggio di Shorik, sempre nelle campagne di Al-Qamishly. Continuano a salire i morti a seguito degli...