Sinner regala all' Italia la seconda Coppa Davis della storia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) MALAGA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Jannikhato all'la. L'azzurro ha conquistato il secondo e decisivo punto in favore del team capitanato da Filippo Volandri nella finale contro l'Australia, andata in scena sul veloce indoor di Malaga. Il tennista azzurro, 22enne di San Candido, numero 4 del mondo, si è imposto su Alex De Minaur, 24enne di Sydney, numero 12 del ranking internazionale, col punteggio di 6-3 6-0. Per l'altoatesino solo vittorie in queste Finals: ha vinto cinque match, ovvero tre singolari e due doppi, trascinando l', capitanata da Filippo Volandri, alla conquista“mitica insalatiera”.Il match odierno è stato dominato da, ...