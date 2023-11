Sinner porta gli azzurri sul tetto del mondo | l' Italia vince la seconda Coppa Davis della sua storia

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 26 novembre 2023) Corsi e ricorsi storici: nello stesso anno in cui Jannikbissa il numero quattro aldi Adriano Panatta, come quest'ultimo sia casa la. E' ladell', visto che l'unico precedente era proprio quello del 1976, quando Panatta, Barazzuti & Co. sirono a casa ladopo la vittoria in Cile. Dopo aver superato Paesi bassi e Serbia, glisi trovavano di fronte l'Australia di mister Leyton Hewitt. Una nazione che nel palmares aveva 28 Coppe, con squadra arrivata per il secondo anno di fila in finale, ma che non possedeva un vero top player in grado di mettersi sullo stesso piano di ...