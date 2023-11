Sinner contro tutti regala la coppa Davis all’Italia | campione nell’olimpo E la squadra c’è

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 26 novembre 2023) Oggi, dopo 25 anni, l’Italia si è ritrovata in finale grazie a Jannik, ed ha vinto di nuovo in doppio, con Lorenzo Sonego, battendo il team australiano composto da Purcell ed Ebden. Poi, in due set, ha distrutto completamente De Minaur.e Sonego arrivavano da una precedente vittoriala Serbia e dopo aver battuto il finora imprendibile Novak Djokovic. L’in, che si è giocato verso le 18, ha mostratola forza del team italiano, che ha sbaragliato i maggiori tennisti del ranking mondiale.Leggi anche:: immenso, Italiadel tennisvince in due setDe Minaur, palle potentissime Alle 18 un Arnaldi in gran forma ha battuto nel ...