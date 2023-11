Simona Ventura e la rarissima apparizione dei figli in TV a Ballando con le stelle | “È felice | la nostra gioia più grande”

Giovanni Terzi sulla partecipazione a Ballando confessa: "Medici preoccupati

... e poi non ha nascosto che i medici almeno inizialmente non hanno nascosto la loro preoccupazione per la sua partecipazione al programma:è stata importantissima per il suo compagno ...

Simona Ventura e Giovanni Terzi sposi nel 2024. «La data è già stata fissata, ma la diremo a tre mesi dalle... Corriere della Sera

Fisico scultoreo e capelli lunghi: com’è oggi Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura SulmonaOggi

Giovanni Terzi: “I carabinieri vennero ad arrestarmi, passai tre mesi in isolamento in carcere”

Era il 1998 quando la Procura di Milano lo accusò di aver intascato una tangente da 250 milioni di lire. “Mi tennero 70 giorni in carcere in isolamento, non avevo nemmeno l’ora d’aria”, racconta Giova ...

Ballando con le stelle

La sesta puntata di Ballando con le stelle per Simona Ventura è un vero successo. In apertura ha dato prova delle sue abilità esibendosi in una gara d’improvvisazione. Il pubblico le ha regalato una ...