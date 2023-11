Signorini | «Quando mi regalarono l’Allegro Chirurgo piansi Avevo il terrore delle malattie»

(Di domenica 26 novembre 2023) Alfonsoha rilasciato una lunga intervista a Repubblica parlando sopratutto della sua bizzarra vita sentimentale soprattutoera giovane «Il primo bacio vero l’ho dato a 23 anni, a una ragazza». Una cotta sui banchielementari l’avrà pur presa. «No. Ero un bambino vecchio, i maschi mi prendevano in giro perché non mi piacevano il pallone e le biglie, preferivo giocare a campana».racconta che detestava pure. «me l’hanno regalato per Natale mi sono fatto un pianto disperato. Fin da piccoloil. Ogni sera, nel letto, stringevo forte i pugni. “Ci riesco, almeno stanotte non muoio”. La zia Ester per consolarmi mi comprò ...

Il Grande Fratello cambia programmazione - l'annuncio di Signorini in diretta : ecco quando andrà in onda

Il Gubbio vola sull'Isola per affrontare la Torres capolista. Braglia: 'Serve grande partita, dobbiamo invertire trend in trasferta'

Possibile 3 - 4 - 2 - 1 per Braglia con Vettorel in porta, Portanova,e Pirrello in ...una grande partita per invertire il nostro percorso in trasferta che finora non è lo stesso di...

Signorini: «Quando mi regalarono l'Allegro Chirurgo piansi. Avevo il ... IlNapolista

Alfonso Signorini: «Il primo uomo A Cuba, andavo 3 volte al mese. Ho conosciuto Paolo in chat, il mio... Corriere della Sera

Alfonso Signorini: «Il primo bacio a 23 anni, la prima esperienza omosessuale dopo i 30. A Cuba ci andavo tre volte al mese»

Alfonso Signorini si confessa e racconta i suoi primi amori: «Il primo bacio vero l'ho dato a 23 anni, a una ragazza». Un'infanzia, la sua, particolare. Niente campi ...

Alfonso Signorini: “Beatrice Luzzi mi fa effetto, ma non tornerei con una donna. Oggi sposerei Paolo”

Alfonso Signorini al Corriere parla della sua vita tra carriera e vita privata. Dopo la storia di 7 anni con Laura capì che il suo cuore andava verso un’altra direzione. Oltre 20 anni fa è arrivato ...