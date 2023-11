Siae Music Awards | trionfano Vasco Rossi e i Pinguini Tattici Nucleari Super ospite della serata Claudio Baglioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023)(Miglior Live Concert e Canzone Locali Cona Live per “Albachiara”) e i(Canzone Radio per “Giovani Wannabe” e Riccardo Zanotti come Autore Audio Streaming) hanno trionfato alla prima edizione deiche si sono tenuti il 25 novembre alstudio di Milano, all’internoMilanoWeek con alla conduzione Alessandro Cattelan per uno show prodotto da La Tarma Entertainment. La premiazione è stata voluta “per rendere omaggio e celebrare le personalità che hanno costruito la storiaa del nostro Paese e che, ancora oggi, sono la fonte creativa del mondoale ...