Si sposa | poi spara a moglie | suocera e cognata e si toglie la vita | 5 morti e un ferito grave durante la festa di nozze

(Di domenica 26 novembre 2023) Doveva essere il giorno più bello delladi due giovani sposi thailandesi ma si è trasformato in una tragedia in cui hanno perso la5 persone. Come riportato dal Bangkok Post, lo sposo ha estratto un’arma da fuoco e hato uccidendo la, la, laed un into, quindi l’ha rivolta contro se stesso. L’omicidio-suicidio è avvenuto nel villagagio di Wang Nam Khieo, nella provincia rurale di Nakhon Ratchasima. Chaturong Suksuk (29 anni), lo sposo, si è assentato brevemente dallanuziale, ha preso l’arma che aveva nell’auto, e ha aperto il fuoco attorno alle 23:30 locali uccidendo la suaKanchana Pachunthuek (44 anni), la madre e la sorella di lei, e un uomo che era tra gli ospiti. Un altro ...