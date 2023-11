Si è rivista la ri-aggressione immediata del Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 26 novembre 2023) Il primo gol delarriva all’esito di un ottimo giro palla eseguito sulla tre quarti avversaria. La fase finale dell’azione vede Natan, ieri spesso usato, nella costruzione del gioco, in una posizione simile a quella occupata dal “braccetto” di destra di un’ipotetica difesa a tre (sarà un indizio “pro futuro”?), portare la palla dentro al campo nei suoi ultimi 30 metri, scaricarla a Kvaratskhelia e poi proseguire la corsa verso la fascia sinistra per portarsi dietro di sé l’uomo che già lo seguiva, in modo da lasciare il georgiano ad impostare la successiva giocata senza possibile raddoppio difensivo atalantino. Kvaratskhelia, ricevuto il pallone, subito lo passa a Raspadori, nel frattempo uscito dai blocchi difensivi avversari per occupare quella posizione da sottopunta che ieri si è trovato spesso ad occupare, sempre nell’ottica di sfruttarne le ottime doti di ...