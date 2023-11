Serie A | rigori a favore e contro | ecco la classifica

Pallanuoto - in Euro Cup vince solo il Savona. Serie incredibile di rigori per il Trieste

Pallanuoto - in Euro Cup vince solo Savona. Serie incredibile di rigori per Trieste

Lautaro, parla lo scopritore: 'Riesce sempre a raggiungere i suoi obiettivi'

Siamo arrivati in finale e abbiamo perso aicontro il River: un'esperienza più che positiva. Peccato solo per una cosa, non credo di aver visto in questa occasione il nuovo Lautaro". Quell'...

Serie A, Milan-Fiorentina, moviola. Rigore per Theo Hernandez ma ... Eurosport IT

Milan-Fiorentina, la MOVIOLA: perché Parisi non è stato espulso. L ... Calciomercato.com

Il Tamarindo: Milan-Fiorentina 1-0, la vittoria grazie ad un rigore di Hernandez. Il debutto di Camarda

Il Milan batte la Fiorentina 1-0 grazie ad un calcio di rigore di Theo Hernandez e vola al terzo posto in classifica di Serie A. La partita, che si è svolta allo Stadio Artemio Franchi, è stata caratt ...

La Provincia: "Lecco, manca un rigore. E la Cremonese vince 1-0"

"Lecco, manca un rigore. E la Cremonese vince 1-0", titola La Provincia. Si interrompe a quota cinque la striscia positiva.