(Di domenica 26 novembre 2023) L’e l’Unione Europea hanno firmato venerdì 24 novembre un memorandum d’intesa suiche contribuirà a costruire una “solida catena di approvvigionamento” e a sostenere l’innovazione. Il memorandum d’intesa è stato siglato durante una “telefonata di bilancio” tra i leader europei eni del Consiglio per il commercio e la tecnologia (TTC). In base a questo protocollo d’intesa, l’e l’Ue dovrebbero “condividere esperienze, buone pratiche e informazioni sui nostri rispettivi ecosistemi di; identificare aree di collaborazione nella ricerca, nello sviluppo e nell’innovazione tra università, organizzazioni di ricerca e imprese”, spiega l’Unione europea in un comunicato stampa. I, che guidano il mondo digitale, sono emersi come un bene ...