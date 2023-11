“Sei fuori | mi dispiace” Ballando con le Stelle | l’annuncio choc di Milly Carlucci

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 26 novembre 2023) Puntata ricca di emozioni acon le. L’appuntamento di sabato 25 novembre ha visto una per certi versi clamorosa eliminazione dopo uno spareggio ‘all’ultimo sangue’. Ma ancora una volta si devono registrare frizioni, per usare un eufemismo, tra Teo Mammucari e la giuria. Certo le discussioni e gli scontri ci sono sempre stati, ma forse in questa edizione si sta superando il segno. E c’è infatti anche chi, come una telespettatrice, sottolinea il livello di tensione esagerato. La signora Mariella da Siracusa ha scritto e Alessandro Cecchi Paone le ha risposto nella rubrica su Nuovo Tv: “… si vengono a creare dinamiche sgradevoli – evidenzia la telespettatrice – nelle quali si finisce per litigare. Rilassatevi! La prossima volta cambio canale”. “È vero e comprensibile quello che dice – dice il giornalista – Tranne l’ultimo cenno sulla ...