(Di domenica 26 novembre 2023) Giù la maschera, è giunto il momento di spazzare via la pretattica con la forza dei dati, l'unico strumento capace di risolvere il rebus di un derby d'Italia giocato fin qui a ...

Juventus-Inter (domenica 26 novembre 2023 ore 20 : 45) : formazioni - quote - pronostici. Primo snodo scudetto allo Stadium

Scudetto, l'Inter è più avanti

Allegri: "Inter sempre favorita scudetto, per noi test importante ma non decide niente" La Gazzetta dello Sport

Juve, Allegri verso l'Inter: "Per noi è un buon test, la viviamo nel migliore dei modi" - Sportmediaset Sport Mediaset

Juventus-Inter, Lippi: "Lo scudetto se lo giocheranno loro due"

Sarà duello scudetto Lippi si sbilancia abbastanza... Una partita tra Juve e Inter di così alta classifica non si vedeva da qualche anno. Se lo aspettava "Mi aspettavo che Juve e Inter facessero un ...

TS - Zhang vuole tenersi l'Inter. Con Sixth Street o Ares Management può funzionare. Ecco perché

Anche per Juve-Inter di questa sera, la poltroncina dedicata al presidente dell'Inter, Steven Zhang, anche per questo grande appuntamento lontano dalla sua Inter, come da ...