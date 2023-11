Scrivere la storia a 22 anni | a Malaga è nato re Sinner

Leggi su agi

(Di domenica 26 novembre 2023) AGI - Il tennis italiano conclude l'anno con la consapevolezza di poter disporre del primo giocatore al mondo. Non secondo la classifica Atp che certifica invece la leadership di Novak Djokovic; ma secondo un incontestabile mood che chiunque, anche chi non è appassiodi tennis, può avvertire. Quel giocatore è ovviamente J, capace nel giro di pochi mesi di raggiungere la semifinale di Wimbledon, vincere il primo 1000 a Toronto, imporsi a Pechino e Vienna dove il campo dei protagonisti valeva tornei di livello assai superiore battendo due volte Medvedev, sconfiggere Shelton (uno di quelli che in futuro gli daranno fastidio) nella notte profonda di Bercy. E quindi arrivare in finale nelle Finals dopo aver battuto Djokovic, atterrare ae trascinare con tre giornate memorabili in singolo e in doppio ...