Scontri a Roma durante i cortei | “assalto” alla sede di Pro Vita | lancio di bottiglie e fumogeni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 26 novembre 2023) Icontro la violenza sulle donne lasciano qualche conseguenza:di Pro. Il comunicato. Il 25 novembre per dire basta. Il grido del Circo Massimo si è sentito forte e chiaro: dopo la morte di Giulia Cecchettin, uccisa dal suo ex ragazzo a soli 22 anni, una “marea” di donne e uomini si è riversata in piazza per opporsiviolenza sulle donne ecoercizione del patriarcato. Intenti che hanno dimostrato come il malcontento – attorno a certi temi – sia ancora molto forte e il sentore è quello di un perenne mutismo e una costante noncuranza. Folla di persone per dire, a modo proprio, quanto è importante non essere soli in quella che dovrebbe essere una battaglia comune. Il giorno dopo la manifestazione, però, si deve fare i conti anche con ...