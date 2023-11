Sci di fondo | Moa Ilar sorprende tutte e vince la 20 km mass start di Ruka Ritirata Francesca Franchi

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) Si è chiusa l’ultima gara della Coppa del Mondo di sci diper quel che riguarda la sua prima settimana. A, in Finlandia, la 20 km con partenza dia in tecnica libera va a Moa. Per la svedese primo successo in carriera in Coppa del Mondo, con il tempo finale di 55’40?8 che la pone nella posizione di gioire al termine della volata in cui batte il duo usa Jessie Diggins (+0?3)-Rosie Brennan (+1?4). Non è la tradizionale gara con gruppone compatto fin quasi al termine, ma c’è una selezione che viene fatta cammin facendo. Poco prima del decimo chilometro è la coppia Andersson-Karlsson a provare a scremare, senza riuscirci particolarmente. E nemmeno ci riusciranno, nel seguito, anche con l’aiuto della norvegese Bergane (che poi finisce appena fuori dalla top ten). O meglio, anche quando ci riesce, la ...