(Di domenica 26 novembre 2023) Dopo il settimo e l’ottavo posto complessivo di ieri, Giuliae Nicolòsi rifannodi Coppa del Mondo di sciin Val Thorens. La coppia azzurra chiude al terzo postoprima prova di specialità, che ricordiamo sarà disciplina olimpica ai prossimi Giochi di Milano-Cortina 2026. Una lotta lunga per i due alfieri azzurri, che dopo una lunga lotta con gli austriaci Hiemer/Verbnjak e gli svizzeri Ulrich/Kostler sono riusciti a mettere il naso avanti e a mantenere il terzo gradino del podio, chiudendo in 43’44”11, a 1’25”77 dai vincitori, i francesi Emilye Thibault, entrambi campioni mondiali in carica. Secondi gli spagnoli Ana Alonso Rodriguez e Oriol Cardona Coll. Costretti ...

«Pelli di foca» - la passione per lo sci alpinismo in un gioco

Sci alpinismo - i convocati dell’Italia per il debutto in Coppa del Mondo a Val Thorens : 12 azzurri in gara - c’è Giulia Murada

I migliori libri sulla montagna (e lo sci)

... in quella "zona della morte" dove ogni movimento e ogni pensiero assumono forme e logiche incomprensibili per chi non vi si è mai trovato Per gli amanti dell'; per chi cerca di comprendere ...

Sci alpinismo · Stagione 2023 - 2024: programma, calendario e ... Olympics

Sci Alpinismo - vincono la mix relay i francesi Bonnel-Ellmenreich ... FondoItalia.it

Giulia Murada e Nicolò Canclini da podio nella staffetta mista di Val Thorens

Primo podio stagionale per la Nazionale italiana di sci alpinismo grazie alla coppia Murada/Canclini, già i migliori sabato nella sprint e oggi capaci di salire sul terzo gradino del podio nella staff ...

Sci Alpinismo, Murada e Canclini terzi nella staffetta mista, vittoria per Harrop-Anselmet

Dopo il settimo e l’ottavo posto complessivo di ieri, Giulia Murada e Nicolò Canclini si rifanno nella staffetta mista di Coppa del Mondo di sci alpinismo in Val Thorens. La coppia azzurra chiude al ...