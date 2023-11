Scadenza IMU | il tempo è poco | chi può non pagare?

Leggi su informazioneoggi

(Di domenica 26 novembre 2023) A dicembre scadrà il pagamento del saldo IMU per i proprietari di seconde case, case di lusso e terreni agricoli. Vediamo quali sono i tempi da rispettare e chi non dovràla tassa. I contribuenti chiamati a corrispondere l’IMU hanno poche settimane di. Quali possibilità di esenzione sono previste dalla Legge? Pagamento IMU a dicembre, ci sono novità? (Informazioneoggi.it)L’IMU si paga in più rate. Un acconto entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre. Nel 2023 cadendo il 16 dicembre di sabato, la data di pagamento slitta al 18 dicembre. Un paio di settimane ancora, dunque, prima di procedere ma non tutti dovranno versare la tassa. Ricordiamo, infatti, che il Governo ha confermato le esenzioni per chi è proprietario di un fabbricato che si trova in uno dei Comuni colpiti da eventi sismici nonché per chi ha un immobile occupato ...