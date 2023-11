Sbarra “Sulle pensioni il Governo torni indietro”

Leggi su iltempo

(Di domenica 26 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Basta fare cassa, ildeve ritirare la stretta”. Così, in un'intervista a la Repubblica, il segretario generale della Cisl, Luigi, che preannuncia la richiesta che porterà martedì al tavolo tra sindacati ed esecutivo.L'intervento sulla previdenza “non era stato nè preannunciato nè negoziato”, spiega, dicendo alla premier Meloni “che la serietà e la responsabilità che il nostro sindacato ha mostrato vanno ricambiate”.ribadisce che “lo sciopero è stato sbagliato e sproporzionato, e colpisce più che altro le tasche dei lavoratori. Gli altri sindacati mescolano rappresentanza sociale e opposizione politica”. E sottolinea come “tra i sindacati rimane una convergenza unitariagrandi piattaforme, come fisco e ...