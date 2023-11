Sarri | «Se la colpa è mia non lo so | se ne fossi certo andrei via subito»

(Di domenica 26 novembre 2023) Maurizionon nasconde le proprie preoccupazioni dopo il pesante ko della sua Lazio contro la Salernitana ai microfoni di Dazn «È inutile giustificarsi con le assenze o con gli errori arbitrali clamorosi, perché Gyomber era da espellere, alla fine se analizziamo la partita abbiamo fatto troppo poco. Rispetto all’anno scorso abbiamo perso delle qualità. Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, io più di tutti. Se i giocatori non rendono come la stagione passata è anchemia» Sulla Champions League «Si deve migliorare. Se noi entriamo in campo, dopo l’intervallo, smettendo di giocare e di gestire è chiaro che poi rischiamo di perdere. Spero che la Champions sia un’altra storia. Mi preoccupa la mentalità di una squadra che non riesce a ritrovarsi, ma la Champions può fare miracoli» Infine un commento sul momento di Immobile e sul ko di ...

