Sarri durissimo | “La Lazio di oggi farà una tranquilla metà classifica”

(Di domenica 26 novembre 2023) L'allenatore dei biancocelesti non trova scuse dopo la sconfitta di Salerno, la sesta in tredici giornate

, però, al momento ha altri problemi, e dopo la gara ha analizzato la situazione della sua squadra con parole molto dure. C'È QUALCOSA CHE NON VA - "C'è qualcosa che non va: non so se sia colpa ...

Acque agitate in casa Lazio dopo la sconfitta contro la Salernitana: Maurizio Sarri è duro con il suo lavoro e con quello dei calciatori, ecco cosa ha detto nel dopo gara ...

Maurizio Sarri ci va giù pesante. Il tecnico biancoceleste ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in rimonta subita all'Archi contro la Salernitana. Il gol dell'ex di Candreva ha condannato ...