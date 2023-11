Salvo Sottile in prima serata Rai3 | FarWest flop come i nuovi programmi?

(Di domenica 26 novembre 2023) Dopo voci, conferme e slittamenti, tornainsucon. Ricomincia a occuparsi di cronaca nera dopo aver trascorso gli ultimi due anni al timone de I Fatti Vostri, il programma di intrattenimento in onda su Rai2 di Michele Guardì. Da lunedì 27 novembre 2023, dunque, riparte da questa nuova trasmissione con una produzione dal taglio squisitamente giornalistico, tra cronache e inchieste, storie e approfondimenti che accompagneranno il racconto del conduttore tramite un'interazione tra collegamenti e testimonianze dal vivo in studio. Insieme alla sua squadra di inviati, si darà voce al disagio e si cercheranno possibili soluzioni. Inizialmente previsto per il 2024, la trasmissione anticipa per l'effetto domino scaturito dalla decisione di Bianca ...

"Ti ammazzo" - le minacce choc del calciatore di Serie A alla ex. Salvo Sottile mosrta le chat

FARWEST - SALVO SOTTILE A BUBINOBLOG : “PRENDETE NOTA. NON MANCATE - VI ASPETTO”

Intervista a Salvo Sottile: 'Vi spiego l'addio a i fatti vostri'

Dopo l'addio a I Fatti Vostri,torna alle origini. Dal 27 novembre in prima serata su Raitre andrà in onda 'Far West' , il nuovo programma di inchiesta e di approfondimento che andrà a raccogliere un'eredità pesante, ...

Da lunedì Salvo Sottile in prima serata con Far West su Rai3 Buttanissima Sicilia

Intervista a Salvo Sottile: “In Far West sarò un cacciatore di storie. L’addio a I Fatti Vostri Ora vi spiego perché” SuperGuidaTV

Demba Seck shock, le accuse dell'ex ragazza: "Mi ha minacciata"

Rai 3 ha diffuso un'anteprima di "FarWest", programma in onda lunedi sera: al centro delle attenzioni c'è il giocatore del Torino ...

Intervista a Salvo Sottile

Dopo l'addio a I Fatti Vostri, Salvo Sottile torna alle origini. Dal 27 novembre in prima serata su Raitre andrà in onda "Far West" ...