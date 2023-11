Salto con gli sci | Cdm 2023 2024 | a Ruka bis per Kraft Due azzurri in top-30

Leggi su sportface

(Di domenica 26 novembre 2023) Stefanvince anche la seconda prova di Coppa del Mondo dicon gli sci, disputata sul trampolino Hs142 di, in Finlandia. L’atleta di Salisburgo, dopo il successo di ieri, ha chiuso con 363,5 punti, precedendo di 22,6 punti il connazionale Jan Hörl (340,9 punti complessivi) e a 29,4 il tedesco Andreas Wellinger (334,1). Ai piedi del podio c’è ancora spazio per la Germania con Pius Paschke e Stephan Leyhe, rispettivamente in quarta e in quinta piazza. Nella top30 della seconda gara dic’è posto anche per due italiani, vale a dire per il debuttante veneto Andrea Campregher e per il trentino Davide Bresadola, rispettivamente 28° e 29°. Non sono invece riusciti a superare il taglio del primogli altri italiani in gara: 36° Alex Insam e 38° Francesco Cecon. SportFace.