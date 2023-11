Ryan Gosling ha cantato veramente in Barbie?

Leggi su movieplayer

(Di domenica 26 novembre 2023) Il personaggio dinel filmcanta una delle canzoni più memorabili della colonna sonora, ma è davvero la sua voce? Il personaggio di, Ken, nel film di successodiretto da Greta Gerwig, canta una delle canzoni più memorabili della colonna sonora, ma sarà davvero la sua voce? Il brano in cui Ken è solista s'intitola I'm Just Ken, ed è stato scritto da Mark Ronson e Andrew Wyatt, autori anche della canzone premio Oscar Sallow intonata da Bradley Cooper e Lady Gaga nel film A Star Is Born del 2018. Ad oggi I'm Just Ken ha accumulato più di 70 milioni di ascolti su Spotify e rimane uno dei pezzi più popolari della colonna sonora di, …