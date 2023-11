Rottamazione quater | spunta l' ipotesi della proroga | ecco quando Giovedì la scadenza della seconda rata

Rottamazione quater - scadenza seconda rata il 30 novembre : come pagare

Come e dove pagare Per saldare la seconda rata della, è possibile pagare in banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l'internet banking, ...

Il 30 novembre scade il termine per il pagamento della seconda rata della definizione agevolata delle cartelle previste dalla rottamazione-quater. Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Il ...

Scadenze fiscali dicembre 2023, attenzione a rottamazione quater e ravvedimento speciale

Ultimo mese dell'anno e ultime scadenze fiscali per i contribuenti. Tra gli adempimenti da non dimenticare c'è la rata della rottamazione quater, il ravvedimento speciale, l'Imu.