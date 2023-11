Roma-Udinese | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di domenica 26 novembre 2023)è una partita valida per la tredicesima giornata diA e si gioca domenica alle 18:00:, tv,. Limitare il più possibile i danni era l’obiettivo primario dellanel derby capitolino con la Lazio e i giallorossi ci sono riusciti, dividendosi la posta in palio con i cugini (0-0) al termine di una stracittadina che non ha certo brillato in quanto ad emozioni e spettacolo. Lukaku – IlVeggente.it (Lapresse)Lukaku è rimasto a secco per la seconda partita di fila dopo quella di Praga con lo Slavia: il centravanti belga non segna dalla sfida di campionato con il Lecce, ribaltato nei minuti di recupero proprio grazie ad un gol dell’ex attaccante dell’Inter. La squadra di José Mourinho nelle ultime ...