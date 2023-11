Roma-Udinese 3-1 | tris giallorosso | gol di Mancini | Dybala e El Shaarawy

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 26 novembre 2023) (Adnkronos) – Labatte l’per 3-1 nel match della 13esima giornata della Serie A 2023-2024 e torna al successo all’Olimpico dopo il pari nel derby. I giallorossi si impongono con i gol died El, trovando la quinta vittoria nella ultime sette gare e salendo al quinto posto in classifica con 21 punti, con il sorpasso su Fiorentina e Atalanta. L’invece resta a 11 punti al quart’ultimo posto. Il tecnicoMourinho per la sfida con i friulani ripropone il rientrante Pellegrini sulla trequarti con Paredes in regia e con Cristante a centrocampo, Karsdorp e Spinazzola esterni con la coppia d’attacco formata dae Lukaku. Cioffi risponde con Success prima punta supportato da Thauvin e Samardzic. ...